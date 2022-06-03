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أســــــرة

نــصــيـــحــة: أفضل أنواع “الشامبوهات”

منذ 6 دقائق
Concerned young woman combing hair in bathroom
ينصح الأطباء باستخدام مجموعة من أنواع “الشامبوهات”، من أجل التخلص من القشرة المزمنة، وذلك بعد استشارتهم، خاصة أنه لابد من اختيار النوع المناسب لكل نوع من البشرة. وتصنف أنواع “الشامبوهات” المستخدمة في علاج قشرة الشعر المزمنة حسب المادة الرئيسية التي تحتوي عليها ومنها شامبو “البريثوين زنك”، الذي يعمل مضادا للفطرياتأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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