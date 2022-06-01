حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في المسؤولية الأمنية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم (الأربعاء)، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من أزرو وبني أنصار وكلميم والسعيدية وزاكورة والبيضاء والرباط.

وشملت التعيينات الجديدة، حسب بلاغ للمديرية، تسعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بزاكورة، ورئيس لفرقة الشرطة السياحية بالسعيدية، فضلا عن تعيين رئيس المصلحتين الإداريتين بمنطقتي أمن عين الشق والفداء مرس سلطان بالبيضاء.

وهمت التعيينات، التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين ثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بالرباط وبني أنصار، فضلا عن قائد لفرقة متنقلة للمحافظة على النظام بكلميم، ورئيس لفرقة السير والجولان بأزرو.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

(ي.ع)