الملك يهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني، في غمرة احتفال جمهورية أذربيجان بعيدها الوطني، أن أتوجه إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، وأخلص المتمنيات للشعب الأذربيجاني باطراد التقدم والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك “كما أغتنمها سانحة طيبة لأسجل اعتزازي بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، والتي نحرص سويا على مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.