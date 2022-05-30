100 مكالمة يوميا للتبليغ عن الارتشاء

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رغم إنشاء عشرات المؤسسات الرسمية وغير الحكومية لمحاربة كل أشكال الفساد، المستشرية في القطاع العام وشبه العمومي، وفي القطاع الخاص، والاقتصاد المهيكل وغير المهيكل، انتشر الفساد بالمغرب واستمر سلوك ممارسة الابتزاز بطلب الرشوة للحصول على حقوق. ورغم إحالة مسؤولين وموظفين على القضاء، وتحريك مئات المتابعات القضائية في حق المختلسين، والمبتزين،أكمل القراءة »
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