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مجتمع

سحب 300 مبيد زراعي

منذ 9 دقائق
إتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية و40 إشعار مخالفة وإنذار فلاحين سحبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، 300 مبيد تستعمل في الزراعة لمحاربة الفئران والحشرات. وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة، إن مصالح وزارته تشتغل بجد لحماية صحة المواطنين، ردا على أسئلة برلمانيين بمجلس المستشارين، في جلسة محاسبة الوزراء، وأيضاأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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