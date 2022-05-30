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حوادث

تفكيك عصابة اختراق حسابات الزبناء

منذ ساعتين
تفاعل الفرقة الوطنية مع فيديو أحد المتضررين أطاح بصاحب مطبعة ومستخدمي وكالة لتحويل الأموال أطاحت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أول أمس (السبت)، بثلاثة أشخاص، ضمنهم صاحب مطبعة بالبيضاء وشريكان له أحدهما يعمل مستخدما بإحدى وكالات تحويل الأموال بأزمور، لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله والتصرف فيأكمل القراءة »


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