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شغب‭ ‬الملاعب‭… ‬الظاهرة‭ ‬المؤسفة

منذ 32 دقيقة
عانتها‭ ‬دول‭ ‬أوربية‭ ‬عديدة‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‭ ‬أنظمتها‭ ‬السياسية‭ ‬وتركيبتها‭ ‬الاجتماعية بقلم‭: ‬تورية‭ ‬لغريب‭ ‬‭(*)‬ لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفسير‭ ‬شغب‭ ‬الملاعب،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التغيرات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يستدعي‭ ‬وجوب‭ ‬اهتمام‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لفهم‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬المؤسفة،‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬بجديدة‭ ‬بحيث‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬عانتها‭أكمل القراءة »


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