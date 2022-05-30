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شغب الملاعب… الظاهرة المؤسفة
عانتها دول أوربية عديدة رغم اختلاف أنظمتها السياسية وتركيبتها الاجتماعية بقلم: تورية لغريب (*) لا يمكن تفسير شغب الملاعب، بعيدا عن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها العالم، مما يستدعي وجوب اهتمام الباحثين في مجال علم النفس الاجتماعي، لفهم أسباب هذه الظاهرة المؤسفة، فهي ليست بجديدة بحيث سبق أن عانتهاأكمل القراءة »
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