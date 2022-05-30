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وطنية

تجهيزات‭ ‬طبية تثير‭ ‬سخط‭ ‬نقابيين‭ ‬

منذ 6 دقائق
يعيش‭ ‬مركز‭ ‬فحص‭ ‬وعلاج‭ ‬الأسنان،‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الاستشفائي‭ ‬ابن‭ ‬رشد‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الفوضى،‭ ‬بسبب‭ ‬الخصاص‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭ ‬الضرورية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الأطر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬حرج‭ ‬كبير،‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بالعلاج،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تغيب‭ ‬فيه‭ ‬وسائل‭ ‬العمل‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭” ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬نقابي،‭ ‬أن‭ “‬راديو‭” ‬الفك‭ ‬والأسنان،‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭أكمل القراءة »


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