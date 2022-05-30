وطنية
تجهيزات طبية تثير سخط نقابيين
يعيش مركز فحص وعلاج الأسنان، التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، نوعا من الفوضى، بسبب الخصاص الكبير في المعدات الطبية الضرورية، ما يجعل الأطر الطبية في حرج كبير، مع المواطنين الذين يطالبون بالعلاج، في وقت تغيب فيه وسائل العمل. وعلمت “الصباح” من مصدر نقابي، أن “راديو” الفك والأسنان، خارج الخدمةأكمل القراءة »
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