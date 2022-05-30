مجتمع
الكلاب الضالة تهزم عمالة آسفي
تحولت ساحة العمالة بآسفي، إلى فضاء مستباح للكلاب الضالة والمسعورة، التي صارت تؤثث المدخل الرئيسي للعمالة، في ظل غياب أي تعاط إيجابي للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، رغم العديد من الشكايات والنداءات التي وجهها مواطنون، إلى الجهات المسؤولة التي يبدو أنها غير معنية بالظاهرة. واستنكر مواطنون الأمر، معتبرين أن عجزأكمل القراءة »
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