الصباح الفني
نور تطلق “شهرزاد”
تقاسمت الفنانة صونيا نور، مع متتبعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “شهرزاد”، التي تعتبر رسالة إلى أمها، التي تعتبر مثلها الأعلى وقدوتها في الحياة. وعبرت صونيا عن تقديرها لأمها من خلال “شهرزاد” ولكل تتولى رعاية أبنائها وتناضل من اجلهم، إلى جانب أن موضوع العمل يسلط الضوءأكمل القراءة »
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