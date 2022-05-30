الرياضة
الأسود يبدؤون رحلة المونديال
سافروا إلى أمريكا و الريال يؤخر التحاق حكيمي وبرنامج لعلاج مزراوي أقلعت بعثة المنتخب الوطني، أمس (الأحد)، إلى ولاية سينسيناتي الأمريكية، لمواجهة نظيره الأمريكي، بعد غد (الأربعاء)، في سياق استعداداتهما لنهائيات كأس العالم بقطر 2022. وسيخوض الأسود حصة تدريب واحدة بالملعب الرسمي، اليوم (الاثنين)، بحضور جميع اللاعبين، باستثناء نصير مزراوي،أكمل القراءة »
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