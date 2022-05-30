وطنية
مزور تؤجل انتخابات صندوق التقاعد
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن تأجيل عملية انتخاب ممثلي رؤساء المجالس الجماعية وممثلي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية بمجلس إدارة الصندوق. وجاء قرار التأجيل بموجب مقرر لغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، القاضي بتأجيل الانتخابات إلى نهاية دجنبر المقبل. ووفق هذا القرار، فإن أعضاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا