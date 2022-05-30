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وطنية

مزور‭ ‬تؤجل‭ ‬انتخابات‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد

منذ 6 دقائق
أعلن‭ ‬الصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد‭ ‬عن‭ ‬تأجيل‭ ‬عملية‭ ‬انتخاب‭ ‬ممثلي‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬الجماعية‭ ‬وممثلي‭ ‬المنخرطين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المعاشات‭ ‬المدنية‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الصندوق‭.‬ وجاء‭ ‬قرار‭ ‬التأجيل‭ ‬بموجب‭ ‬مقرر‭ ‬لغيثة‭ ‬مزور،‭ ‬الوزيرة‭ ‬المنتدبة‭ ‬لدى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالانتقال‭ ‬الرقمي‭ ‬وإصلاح‭ ‬الإدارة،‭ ‬القاضي‭ ‬بتأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬دجنبر‭ ‬المقبل‭. ‬ووفق‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬فإن‭ ‬أعضاء‭أكمل القراءة »


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