الصباح الفني
فتحي تحتفل بـ40 مليون متابع
احتفلت الراقصة نورة فتحي، بوصول عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إلى أربعين مليون متابع، لتكون بذلك أكثر الفنانات المغربيات متابعة على هذه المنصة. واحتفلت فتحي بتجاوز عدد متابعيها إلى 40 مليون “فولوور”، ونشرت مقطع فيديو استعراضيا على حسابها الرسمي، ظهرت فيه وهي ترتدي فستانا باللون البرتقالي وحذاء بكعبأكمل القراءة »
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