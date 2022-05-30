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الصباح الفني

بهاوي وأصعب تجربة

منذ 4 دقائق
وصف الفنان زهير بهاوي مرور والده بوعكة صحية ودخوله إلى المصحة أثناء وجوده خارج المغرب، في إطار التزام فني بالتجربة الصعبة. وتقاسم بهاوي مجموعة من الصور مع متابعيه على حسابه الرسمي على “إنستغرام” رفقة والده بعد رجوعه إلى المغرب من أجل الاطمئنان على صحته، كما علق على إحداها قائلا “أصعبأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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