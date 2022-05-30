وطنية
مختبرات اغتنت من تحاليل “كورونا”
أرباحها السنوية من الفحوصات تجاوزت 170 مليونا وشركتان تهيمنان على سوق الكواشف التشخيصية كشف مجلس المنافسة في دراسة حول تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات “كوفيد 19” أن أرباح المختبرات المرخص لها بإجراء الفحوصات المتعلقة بـ”كوفيد 19” عرفت ارتفاعا ملحوظا. وأوضح محققو المجلس أن الأرباح تختلف حسب نوعية الفحوصات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا