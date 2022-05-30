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وطنية

مختبرات‭ ‬اغتنت‭ ‬من‭ ‬تحاليل‭ “‬كورونا‭”‬

منذ 4 دقائق
أرباحها‭ ‬السنوية‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬تجاوزت‭ ‬170‭ ‬مليونا‭ ‬وشركتان‭ ‬تهيمنان‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬الكواشف‭ ‬التشخيصية كشف‭ ‬مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬حول‭ ‬تحليل‭ ‬وتتبع‭ ‬تطور‭ ‬وضعية‭ ‬سوق‭ ‬فحوصات‭ “‬كوفيد‭ ‬19‭” ‬أن‭ ‬أرباح‭ ‬المختبرات‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬بإجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بـ‭”‬كوفيد‭ ‬19‭” ‬عرفت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ملحوظا‭. ‬ وأوضح‭ ‬محققو‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬الأرباح‭ ‬تختلف‭ ‬حسب‭ ‬نوعية‭ ‬الفحوصات،‭أكمل القراءة »


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