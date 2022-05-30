الصباح الفني
نشاط تسامحي بمراكش
احتضنت قاعة السينما الخاصة بالمدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، أخيرا، عرضا لشريط “نحن جميعا Nous Tous” للمخرج البلجيكي” بيير برار ضمن تظاهرة فنية وثقافية نظمتها منظمة “السيناريوهات البديلة”. ويقدم الفيلم الوثائقي قصصا متنوعة من جميع بقاع الأرض حول كيف يمكن للإنسان أن يعيش بسلام وبقيم انسانية، بعيدا عن كل أشكالأكمل القراءة »
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