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الصباح الفني

نشاط‭ ‬تسامحي‭ ‬بمراكش

منذ 4 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ (‬خاص‭)‬
احتضنت‭ ‬قاعة‭ ‬السينما‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمدرسة‭ ‬العليا‭ ‬للفنون‭ ‬البصرية‭ ‬بمراكش،‭ ‬أخيرا،‭ ‬عرضا‭ ‬لشريط‭ “‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬Nous Tous‭” ‬للمخرج‭ ‬البلجيكي‭” ‬بيير‭ ‬برار‭ ‬ضمن‭ ‬تظاهرة‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ “‬السيناريوهات‭ ‬البديلة‭”.‬ ويقدم‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬قصصا‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭ ‬حول‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للإنسان‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬بسلام‭ ‬وبقيم‭ ‬انسانية،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭أكمل القراءة »


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