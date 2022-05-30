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الصباح الفني

لبيض يناصر قضايا الطفل

منذ 4 دقائق
  أعلن المغني حمزة لبيض، اختياره ليكون مناصرا يافعا لقضايا حقوق الطفل، من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، لمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل. وكتب لبيض تدوينة على صفحته الرسمية على “إنستغرام” أعلن فيها الخبر، إذ جاء فيها “تم تعييني مناصرا يافعا لقضايا حقوق الطفل لدى يونيسف المغرب، وهي فرصةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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