تطوير نظام اختبار PCR للكشف عن جدري القردة

أعلنت شركة الأدوية السويسرية “روش”، اليوم الخميس، أنها طورت فحوص PCR لكشف الإصابة عن فيروس جدري القردة بعد تسجيل عدة حالات في مناطق متفرقة عبر العالم.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ” طورت هذه الفحوص بعد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة التي أثارت مخاوف مؤخرا”.

وأوضح مدير قسم التشخيص في الشركة، في بيان، أن “+روش+ طورت بسرعة سلسلة جديدة من الفحوص لكشف الإصابة عن جدري القردة ورصد انتشاره”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن اكتشاف المرض من خلال فحص PCR لأن اختبارات المستضدات لا يمكنها تحديد ما إذا كان الفيروس هو جدري القردة أو فيروس آخر ذي صلة. وتأتي أفضل العينات للتشخيص من التقرحات ومسحات من الإفرازات (سائل ينتج عن الجرح) أو قشور التقرحات.

وينتمي جدري القردة إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، ولكنه يسبب أعراضا أكثر اعتدالا، إذ يعاني معظم المرضى من الحمى وآلام الجسم والتعب. وقد يطور الأشخاص المصابون بمستوى أكثر خطورة من المرض، طفحا جلديا وبثورا على الوجه واليدين يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.