وعكة صحية تغيب الفنان اللبناني مروان خوري عن ندوته بالبيضاء

وقدم فريد مسعد، نقيب الموسيقيين بلبنان والمتحدث باسم خوري، اعتذارا للإعلاميين الموجودين، موضحا أن تخلف الفنان اللبناني عن حضور الندوة، كان بسبب وعكة صحية تستلزم الراحة، كي يتمكن من إحياء حفله الغنائي، المرتقب بمساء اليوم الخميس على الساعة التاسعة مساء قاعة “ميغاراما” بالبيضاء.

وأثارت الواقعة، استياء في صفوف الصحافيين، الذين انتظروا قدوم الفنان لأزيد من ساعتين، معتبرين الأمر مسألة سوء تنظيم، علما أن خوري قدم للبيضاء مساء أمس (الأربعاء)، وكان من الأحرى برمجة الندوة في وقت آخر تؤخذ فيه حالته الصحية بعين الاعتبار، فيما تقرر تأجيل الندوة إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء، بعد انتهاء الحفل.

(ي.ع)