الكرملين: العقوبات على روسيا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية

اتهم الكرملين الخميس الدول الغربية بمنع السفن التي تحمل الحبوب من مغادرة الموانئ في أوكرانيا وسط مخاوف من أزمة غذاء عالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو “تنفي” اتهامات بأن روسيا هي المسؤولة عن منع وصول شحنات الحبوب إلى وجهاتها.

وتابع امام صحافيين “على العكس، نتهم الدول الغربية باتخاذ عدد من الإجراءات غير القانونية أوصلتنا إلى هذا الحصار”.

وفي إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، اكد أن على الدول الغربية “إلغاء القرارات غير القانونية التي تمنع استئجار السفن وتمنع تصدير الحبوب”.

وأعلنت موسكو أنها ستقيم ممرات غذائية في أوكرانيا وتتجنب أزمة غذاء عالمية إذا أزيلت العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأدت العقوبات والعمليات العسكرية إلى تعطيل إمدادات الأسمدة والقمح وسلع أخرى من كل من روسيا وأوكرانيا.

وتنتج الدولتان معا 30% من إمدادات القمح العالمية.

ودعا وزير الدفاع البريطاني بين والاس الأربعاء موسكو إلى القيام بـ”الشيء الصحيح” والإفراج عن الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.