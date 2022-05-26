كوفيد-19 : 239 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 239 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 116 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و403 آلاف و77 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و309 آلاف و193 شخصا، مقابل 24 مليونا و828 ألفا و701 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و167 ألفا و325 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و981 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (123)، والرباط سلا القنيطرة (54)، ومراكش آسفي (27)، وسوس ماسة (12)، وفاس مكناس (11) والشرق (4)، وبني ملال خنيفرة (4)، وجهة درعة تافيلالت (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1268 حالة، في حين تم تسجيل حالة واحدة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 18 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.3 في المائة.