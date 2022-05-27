الصباح الفني
لزرق تغني “من الحب ما قتل”
اختارت المغنية أسماء لزرق، العودة إلى الساحة الفنية بأغنية خليجية، طرحتها على قناتها الرسمية على “يوتوب”، تحمل عنوان “من الحب ما قتل”. وقالت لزرق إن الأغنية تحمل توقيع الكاتب شهاب أحمد، والذي تكلف بكتابة كلماتها، ولحنها خالد العبيدي، أما ا التوزيع الموسيقي فتكلف به طارق عبد الجابر. وحرصت لزرق علىأكمل القراءة »
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