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الصباح الفني

لزرق‭ ‬تغني‭ “‬من‭ ‬الحب‭ ‬ما‭ ‬قتل‭”‬

منذ 6 دقائق
أسماء‭ ‬لزرق‭ (‬خاص‭)‬
اختارت‭ ‬المغنية‭ ‬أسماء‭ ‬لزرق،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬بأغنية‭ ‬خليجية،‭ ‬طرحتها‭ ‬على‭ ‬قناتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬يوتوب‭”‬،‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬من‭ ‬الحب‭ ‬ما‭ ‬قتل‭”.‬ وقالت‭ ‬لزرق‭ ‬إن‭ ‬الأغنية‭ ‬تحمل‭ ‬توقيع‭ ‬الكاتب‭ ‬شهاب‭ ‬أحمد،‭ ‬والذي‭ ‬تكلف‭ ‬بكتابة‭ ‬كلماتها،‭ ‬ولحنها‭ ‬خالد‭ ‬العبيدي،‭ ‬أما‭ ‬ا‭ ‬التوزيع‭ ‬الموسيقي‭ ‬فتكلف‭ ‬به‭ ‬طارق‭ ‬عبد‭ ‬الجابر‭.‬ وحرصت‭ ‬لزرق‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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