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الرياضة

خريبكة والقصر الكبير في نصف نهائي “الفوتصال”

منذ 4 دقائق
يواجه شباب خريبكة لكرة القدم المصغرة، اليوم (الجمعة)، لوكوس القصر الكبير، بقاعة الحزام بالعيون، لحساب دور نصف نهائي كأس العرش، بحثا عن بلوغ النهائي المقرر بعد غد (الأحد). واستعدت مجموعة المدرب والرئيس محمد معوني بشكل جيد، من أجل تخطي لوكوس القصر الكبير، وبلوغ النهائي للمرة الثانية، رغم ضغط البرمجة. وتأهلأكمل القراءة »


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