الرياضة
“الواف” يسترجع لحويزي في مباراة الخلاص
يسترجع الوداد الفاسي خدمات حارسه يوسف لحويزي، خلال مباراة الفريق المقبلة، غدا (السبت)، أمام مضيفه شباب بنكرير، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة القسم الثاني. واستمر غياب لحويزي عن وداد فاس ثلاث مباريات، آخرها أمام اتحاد تواركة والتي انتهت لصالح الفريق الفاسي، بعد شعوره بألم خلال حصة تدريب. وتألق خلال الموسم الحاليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا