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الرياضة

“الواف” يسترجع لحويزي في مباراة الخلاص

منذ 4 دقائق
يسترجع الوداد الفاسي خدمات حارسه يوسف لحويزي، خلال مباراة الفريق المقبلة، غدا (السبت)، أمام مضيفه شباب بنكرير، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة القسم الثاني. واستمر غياب لحويزي عن وداد فاس ثلاث مباريات، آخرها أمام اتحاد تواركة  والتي انتهت لصالح الفريق الفاسي، بعد شعوره بألم خلال حصة تدريب. وتألق خلال الموسم الحاليأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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