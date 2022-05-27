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الرياضة

رسالة رياضية: تذاكر

منذ 21 دقيقة
عبد الإله المتقي
مازالت كرة القدم المغربية عاجزة عن تدبير ملف بسيط في تنظيم المباريات، هو طريقة بيع التذاكر. وفي الوقت الذي صار البيع الإلكتروني مسألة حتمية وعادية في تنظيم المباريات والتظاهرات، مازالت كرة القدم الوطنية تائهة وسط فوضى البيع المباشر، والسوق السوداء، وأعطاب مواقع البيع. وظهر هذا الفشل، سواء في المباريات التيأكمل القراءة »


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منذ 21 دقيقة


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