اذاعة وتلفزيون
مشاهير
الفقي و”الكبير أوي” عبرت الممثلة نرمين الفقي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل “الكبير أوي”، مؤكدة أنها بعد اقتراحها للمشاركة فيه وافقت فورا. وأضافت نرمين الفقي “اشتغلت على مشهدين أصبحا “تريند” وشعرت وكأنني اشتغلت على المسلسل كله وليس فقط ضيفة شرف”، مؤكدة أن العمل كتب جيدا، كما أن الاشتغال علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا