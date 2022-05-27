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منذ 6 دقائق
الفقي و”الكبير أوي” عبرت الممثلة نرمين الفقي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل “الكبير أوي”، مؤكدة أنها بعد اقتراحها للمشاركة فيه وافقت فورا. وأضافت نرمين الفقي “اشتغلت على مشهدين أصبحا “تريند” وشعرت وكأنني اشتغلت على المسلسل كله وليس فقط ضيفة شرف”، مؤكدة أن العمل كتب جيدا، كما أن الاشتغال علىأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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