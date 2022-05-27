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الرياضة

الحمياني: ننافس على ثلاثية تاريخية

منذ 11 دقيقة
حارس نهضة بركان قال إنه رفض عدة عروض من أجل التوقيع للفريق قال حمزة الحمياني، حارس مرمى نهضة بركان، إن التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية بنيجيريا على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي جاء بتضافر جهود جميع مكونات النادي. وأضاف الحمياني، في حوار مع «الصباح» أن هدف النهضة البركانية بعد التتويج بلقب الكنفدراليةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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