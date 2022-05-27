مجتمع
مال عام خارج مراقبة البرلمان
نبه تقرير لمعهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بخصوص تدبير المالية العمومية بين المستجدات والإكراهات على ضوء القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، إلى ضرورة مواكبة المراقبة المالية للبرلمان بمحو أمية النواب والمستشارين في هذا المجال. واقترحت الدراسة المنجزة بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية توصيات للمساهمة في تحسين تدبير الماليةأكمل القراءة »
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