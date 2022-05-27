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مجتمع

البنك الدولي يدعم الاقتصاد الأزرق

منذ 19 ثانية
وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساندة الحكومة في تدشين برنامجها للاقتصاد الأزرق، الذي يهدف إلى تحسين إحداث فرص الشغل، وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي. وأكد البنك الدولي أن البرنامج الحكومي يهدف إلى تحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم قطاعات مختارة منأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية


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