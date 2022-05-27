مجتمع
الجمارك تحذر تجار الألماس من غسل الأموال
القانون الجديد اعتمدها سلطة إشراف ومراقبة عليهم وعلى مهنيين آخرين واصلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لقاءاتها التواصلية للتعريف بمستجدات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقد مسؤولو الجمارك، أخيرا، بتعاون مع الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، لقاءات تواصلية جهوية مع تجار الأعمال الفنية بالدار البيضاء والرباط ومراكش. كما عقدتأكمل القراءة »
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