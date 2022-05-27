مجتمع
التحفيزات تنعش التقاعد التكميلي
إعفاء الاقتطاعات من الخضوع للضريبة على الدخل في حدود 50 ٪ من الراتب الصافي حقق نظام التقاعد التكميلي المسير من قبل الصندوق المغربي للتقاعد نسبة مردودية بلغت6,57 % برسم 2021، مسجلا بذلك أداء متميزا للنظام منذ إحداثه 2006. وأفادت مصادر من الصندوق، أن التطور المسجل في تدبير النظام التكميلي المستقلأكمل القراءة »
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