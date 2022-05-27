أســــــرة
خطـر الشاشـات
عفيف: الألم المصحوب بحمى يمكن أن يكون مؤشرا على الإصابة بالتهاب السحايا قال البروفيسور سعيد عفيف، طبيب اختصاصي في طب الأطفال، إن فترة جائحة كورونا، ساعدت الأطفال على استخدام شاشات الهواتف والحواسيب، الأمر الذي يجعلهم معرضين لضعف الرؤية وألم الرأس، محذرا من صداع الرأس المصحوب بالحمى، على اعتبار أنه مؤشرأكمل القراءة »
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