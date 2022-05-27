مجتمع
التعامل بـ”الكاش” يفرغ البنوك من السيولة
البنك المركزي ضخ 7750 مليارا أسبوعيا للاستجابة لحاجيات المؤسسات المالية دفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا “الكاش” لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. وأبانت الإحصائيات الأخيرة التي كشف عنها البنك المركزيأكمل القراءة »
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