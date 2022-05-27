مجتمع
شلل بجماعة بني عياط
يواصل أعضاء جماعة بني عياط بإقليم أزيلال هدر الزمن وإضاعة فرص الاستثمار في قرية لم تشهد إنجاز أي مشروع استثماري أو اجتماعي يشكل قيمة مضافة، بعد رفض أغلبية الأعضاء التصويت على ميزانية الجماعة مرة أخرى في الدورة الأخيرة للشهر الجاري، وقتل ما تبقى من الأمل وإقبار كل مظاهر الحياة، بعدأكمل القراءة »
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