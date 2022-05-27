fbpx
أخبار 24/24

اتهامات بتبديد مال سيدي الطيبي

منذ دقيقتين
أجمع مستشارون بفريق المعارضة بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، في ندوة صحافية، نهاية الأسبوع الماضي، على ارتكاب المكتب المسير تجاوزات مالية تستوجب إعادة فتح بحث قضائي، رغم إحالة اختلالات سابقة على القضاء المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وبدأت الندوة الصحافية باتهامات للمجلس الحالي بعدم احترام الآجال القانونية المتعلقةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة