أخبار 24/24
اتهامات بتبديد مال سيدي الطيبي
أجمع مستشارون بفريق المعارضة بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، في ندوة صحافية، نهاية الأسبوع الماضي، على ارتكاب المكتب المسير تجاوزات مالية تستوجب إعادة فتح بحث قضائي، رغم إحالة اختلالات سابقة على القضاء المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وبدأت الندوة الصحافية باتهامات للمجلس الحالي بعدم احترام الآجال القانونية المتعلقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا