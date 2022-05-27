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حوادث

مغاربة في شبكة للملثمين المسلحين بسبتة

منذ 19 دقيقة
إيقاف أربعة منهم في المدينة المحتلة يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل بالأسلحة الرشاشة قادت تحقيقات الشرطة الوطنية في سبتة المحتلة، أول أمس (الأربعاء)، إلى إيقاف أربعة مغاربة يشتبه في انتمائهم لشبكة «الأسلحة النارية»، التي تورطت في جرائم قتل ومحاولة القتل والتهديد. وأوضح مصدر «الصباح» في سبتة المحتلة، أن المصالح الأمنيةأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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