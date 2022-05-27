الرياضة
معايير جديدة للكرة الذهبية
الحفل في 17 أكتوبر والإعلان عن المرشحين في غشت أعلنت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في كرة القدم في العام، أنها اختارت 17 أكتوبر المقبل، لتقديم الجائزة، في حفل في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضحت الصحيفة أن حفل النسخة 66 سينظم بمسرح “شاتلي”، وسيتم الإعلانأكمل القراءة »
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