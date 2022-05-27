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الرياضة

معايير جديدة للكرة الذهبية

منذ 23 دقيقة
Picture shows Real Madrid's Croatian midfielder Luka Modric's Ballon d'Or trophy before the Spanish League football match between Real Madrid and Rayo Vallecano at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on December 15, 2018. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
الحفل في 17 أكتوبر والإعلان عن المرشحين في غشت أعلنت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في كرة القدم في العام، أنها اختارت 17 أكتوبر المقبل، لتقديم الجائزة، في حفل في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضحت الصحيفة أن حفل النسخة 66 سينظم بمسرح “شاتلي”، وسيتم الإعلانأكمل القراءة »


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منذ 23 دقيقة


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