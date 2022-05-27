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الرياضة

طاقم المنتخب يعالج العملود

منذ 4 دقائق
اللاعب يعاني تمددا في عضلة الفخذ ويتدرب على انفراد أربكت إصابة العملود، الظهير الأمين للوداد، المدرب وليد الركراكي ومساعديه قبل ثلاثة أيام من نهائي الأبطال، الذي يجمع الفريق الأحمر بالأهلي المصري، الاثنين المقبل، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، انطلاقا من الثامنة مساء. وكشفت مصادر مطلعة أن العملود يعاني تمدداأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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