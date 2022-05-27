الرياضة
طاقم المنتخب يعالج العملود
اللاعب يعاني تمددا في عضلة الفخذ ويتدرب على انفراد أربكت إصابة العملود، الظهير الأمين للوداد، المدرب وليد الركراكي ومساعديه قبل ثلاثة أيام من نهائي الأبطال، الذي يجمع الفريق الأحمر بالأهلي المصري، الاثنين المقبل، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، انطلاقا من الثامنة مساء. وكشفت مصادر مطلعة أن العملود يعاني تمدداأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا