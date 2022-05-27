الرياضة
استقالة رابعة تهز الرجاء
البدراوي والرامي يطلبان لقاء محفوظ والمنخرطون يضغطون تتواصل الاستقالات بمكتب الرجاء الرياضي لكرة القدم، إذ توصل مسؤولوه باستقالة رابعة لسفيان السعدي، النائب الثاني للرئيس، الذي فضل الرحيل، قبل الجمع المقبل. ورغم دعوة الرئيس لأعضائه بمواصلة العمل إلى غاية الجمع العام، لتفادي الفراغ التسييري، قرر أربعة منهم تقديم استقالات فورية، آخرهمأكمل القراءة »
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