الرياضة
شغب في مباراة طنجة وبركان
إصابة شخص واعتقال 19 والاعتداءات طالت الأمن وممتلكات خاصة وعامة شهدت مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان (0-0)، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية أول أمس (الأربعاء) بملعب طنجة الكبير، أحداث شغب، رغم انطلاقها بممر شرفي وتحية بين الفريقين. وانطلقت المباراة في أجواء احتفالية، أقام خلالها اتحاد طنجة ممرا شرفيا للاعبيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا