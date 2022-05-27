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الرياضة

شغب في مباراة طنجة وبركان

منذ 27 دقيقة
إصابة شخص واعتقال 19 والاعتداءات طالت الأمن وممتلكات خاصة وعامة شهدت مباراة اتحاد طنجة ونهضة بركان (0-0)، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية أول أمس (الأربعاء) بملعب طنجة الكبير، أحداث شغب، رغم انطلاقها بممر شرفي وتحية بين الفريقين. وانطلقت المباراة في أجواء احتفالية، أقام خلالها اتحاد طنجة ممرا شرفيا للاعبيأكمل القراءة »


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منذ 27 دقيقة


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