الرياضة
12 فريقا في أول بطولة للكرة الشاطئية
وصلت منافسات البطولة الجهوية للكرة الشاطئية، التي تشرف على تنظيمها العصبة الجهوية مراكش آسفي، إلى نصف النهائي، من أجل تحديد ممثل العصبة في القسم الثاني. ووافق 12 فريقا من العصبة على المشاركة في هذه البطولة، التي تم تنظيمها بشكل ارتجالي ولأول مرة في العصبة، واحتج رجاء آسفي على إقصائه منأكمل القراءة »
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