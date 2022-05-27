اذاعة وتلفزيون
السداسي تروج لجديدها
شرعت المغنية هند السداسي في الترويج لجديدها الفني، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “كيفاش حسبتيها”، من المنتظر أن تطرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب”. واختارت السداسي تشويق جمهورها ومتابعي صفحتها على “إنستغرام”، إذ نشرت مقطعا من الأغنية وأرفقته بتعليق جاء فيه “الحب معاك كان كذبة يا ماما… طاحت وراقو بالزربةأكمل القراءة »
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