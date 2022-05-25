أســــــرة
الرمادي الداكن… رقة وحداثة
يؤكد المختصون في مجال الديكور أن الرمادي المائل إلى البني يعتبر من بين تشكيلة الألوان المواكبة لصيحات الموضة والتي تعكس الرقة والحداثة. ويعتبر الرمادي الداكن جزءا من صيحة الديكور العائدة بقوة أخيرا، والمتمثلة في استخدام الألوان المحايدة في المنزل، مما يشيع جوا هادئا ومريحا في المساحات الداخلية منها غرف المعيشة.أكمل القراءة »
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