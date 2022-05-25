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أســــــرة

الرمادي‭ ‬الداكن‭… ‬رقة‭ ‬وحداثة

منذ 7 دقائق
يستعمل‭ ‬في‭ ‬طلاء‭ ‬الجدران‭ ‬والأرضيات‭         (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الديكور‭ ‬أن‭ ‬الرمادي‭ ‬المائل‭ ‬إلى‭ ‬البني‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬تشكيلة‭ ‬الألوان‭ ‬المواكبة‭ ‬لصيحات‭ ‬الموضة‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الرقة‭ ‬والحداثة‭.‬ ويعتبر‭ ‬الرمادي‭ ‬الداكن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬صيحة‭ ‬الديكور‭ ‬العائدة‭ ‬بقوة‭ ‬أخيرا،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الألوان‭ ‬المحايدة‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬مما‭ ‬يشيع‭ ‬جوا‭ ‬هادئا‭ ‬ومريحا‭ ‬في‭ ‬المساحات‭ ‬الداخلية‭ ‬منها‭ ‬غرف‭ ‬المعيشة‭.‬أكمل القراءة »


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