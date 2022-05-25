الصباح الـتـربـوي
إصلاح التعليم…”تلفتونا”
حوار وطني جديد حول أدوار ومهام المدرسة أطلقته الوزارة الوصية لاستقصاء أجوبة فتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فصلا جديدا من المشاورات حول تجويد المدرسة المغربية، من خلال إطلاق منصة للحوار مع المواطنين والآباء والتلاميذ والمهتمين. وحملت المنصة اسم “مدرستنا”، وضمت استمارة إلكترونية وضعت رهن إشارة الزوار من مختلفأكمل القراءة »
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