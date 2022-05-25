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الرياضة

“فوتسال” الجديدي بطلا للعصبة

منذ 3 دقائق
فاز الدفاع الحسني الجديدي بلقب البطولة الجهوية لعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم داخل القاعة، عقب فوزه على شباب سيدي رحال، ب(5 / 3) خلال المباراة النهائية التي جمعتهما بالقاعة المغطاة بسطات الأحد الماضي. وينتظر الفريق الدكالي قرار الجامعة الملكية المغربية، بخصوص طريقة الصعود إلى القسم الوطني الثاني. واحتضنت القاعة ذاتهاأكمل القراءة »


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