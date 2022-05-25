اذاعة وتلفزيون
إيكو وعرض ارتجالي
خاض الفكاهي عبد الرحمان أوعابد الملقب ب”إيكو” ثاني تجربة في إطار العروض الفنية الارتجالية، في عرض احتضنته طنجة. وعبر إيكو عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور معه من خلال نشر عدة صور على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، معلقا عليها بقوله “شكرا جمهور طنجة الرائع، في كل مرة أكتشف عظمة ناس الشمال،أكمل القراءة »
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