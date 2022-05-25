الرياضة
بن الصديق وهاري يعودان للحلبة
يعود البطلان المغربيان بدر هاري وجمال بن الصديق للحلبة، في أكتوبر المقبل، في أمسية جديدة من تنظيم “غلوري”، تحت مسمى “غلوري كوليسيون 4″. ويواجه بدر هاري الهولندي أليستر أوفريم في الكيك بوكسينغ، فيما ينازل بن الصديق الروماني بنجامان أديغبويو. وذكرت الصحف الهولندية أن نزال بدر هاري وأوفريم، يعود للمرة الثالثة،أكمل القراءة »
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