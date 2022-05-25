fbpx
الرياضة

بن الصديق وهاري يعودان للحلبة

منذ 3 دقائق
يعود البطلان المغربيان بدر هاري وجمال بن الصديق للحلبة، في أكتوبر المقبل، في أمسية جديدة من تنظيم “غلوري”، تحت مسمى “غلوري كوليسيون 4″. ويواجه بدر هاري الهولندي أليستر أوفريم في الكيك بوكسينغ، فيما ينازل بن الصديق الروماني بنجامان أديغبويو. وذكرت الصحف الهولندية أن نزال بدر هاري وأوفريم، يعود للمرة الثالثة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة