حوادث
حجز مئات الدراجات النارية بالجديدة
المخالفات متعددة ضمنها غياب التأمين وتغيير الخصائص التقنية للدراجة وحجب ترقيمها شن أمن المرور بالجديدة حملة واسعة النطاق على مستعملي الدراجات النارية المختلفة الأصناف، وأثمرت حجز المئات منها بالمستودع البلدي الكائن بالحي الصناعي. وتنوعت أسباب حجز هذه الأعداد الكبيرة من الدراجات النارية، حسب توصيف المخالفات بين حالات تأكد فيها عدمأكمل القراءة »
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