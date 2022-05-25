الصباح الـتـربـوي
تكوين المكونين بالجديدة
دورة لتأهيل حاملي مشاريع المسالك المعتمدة على التدريس بالتناوب اختتمت بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، الأيام الخاصة بتكوين المكونين لمسؤولي وحاملي مشاريع مسالك المعتمدة على التدريس بالتناوب (نظري بالمؤسسات الجامعية وتطبيقي-مهني بالمؤسسات الخصوصية أو العمومية). وتابع انطلاق الدورة التكوينية كل من رئيس جامعة ليون الفرنسية والرئيسأكمل القراءة »
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