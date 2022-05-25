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مجتمع

مغاربة مليلية وسبتة يضحون بأكباش “محرمة”

منذ دقيقة واحدة
أجج قرار مندوبة حكومة مليلية المحتلة بمنع دخول الأكباش المغربية إلى أسواق المدينة في عيد الأضحى غضب المغاربة، واتهامهم للمسؤولين بإجبارهم على إقامة الشعيرة بأضاح “محرمة”. وتوصلت “الصباح” بفيديو تتحدث فيه صابرينا موح، مندوبة الحكومة المحلية في مليلية المحتلة، عن منع دخول الأكباش المغربية، بدعوى منع انتشار الحمى القلاعية، علماأكمل القراءة »


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